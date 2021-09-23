Тегеран, , 08:22 — REGNUM 22 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что его страна всегда подчеркивала необходимость внутренних мер безопасности для установления стабильности и безопасности во всем регионе.

Амирабдоллахиан принял участие в многосторонней встрече в Нью-Йорке, в которой также приняли участие министры иностранных дел и высокопоставленные представители Иордании, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта, Катара, Египта и Франции, а также глава внешнеполитического ведомства ЕС, генеральный секретарь Лиги арабских государств, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива под председательством министра иностранных дел Ирака.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул роль дипломатии и диалога в преодолении кризисов и разрешении разногласий, отметив, что в отсутствие диалога и переговоров все ресурсы и возможности будут потрачены на милитаризм.

Заявив, что Иран всегда подчеркивал важность внутрирегионального диалога, Амирабдоллахиан подчеркнул, что современная история Западной Азии свидетельствует о том, что внешние факторы были главным препятствием на пути интеграции и развития в регионе.

«Иностранное присутствие и вмешательство в любой форме противоречат основным целям мира и безопасности, а также суверенитету государств региона», — сообщил высокопоставленный дипломат Ирана, предложив борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, энергетический сектор, морское судоходство, безопасность и экологические кризисы в качестве основных областей сотрудничества, на которых страны региона Западной Азии могли бы обратить внимание.