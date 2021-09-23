Благовещенск, , 05:11 — REGNUM В Совет Федерации от Амурской области направят советника губернатора Амурской области Артёма Шейкина. Он попал в список сенаторов, опубликованный РБК.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

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В партийном списке «Единой России» на выборах в Заксобрание Приамурья Артём Шейкин был третьим. Перед ним стояли фамилии главы региона Василия Орлова и экс-мэра Благовещенска Иваны Калиты. По итогам выборов в региональный законодательный орган 17−19 сентября амурские «единороссы» получили 34,14% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЛДПР на выборах в Заксобрание региона набрала 13,92% голосов, «Коммунисты России» — 8,29%, «Новые люди» — 6,75%, «Справедливая Россия — за правду» — 6,02%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,58%.