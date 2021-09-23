Вашингтон, 23 сентября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Команда моддеров (создателей модификаций видеоигр) взялась за «оживление» далеко не самого популярного спин-оффа игры Half-Life. Об этом 22 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Кадр из игры Half-Life Игра с HD-текстурами

В рамках проекта Peer Review разработчики хотят сделать ремейк игры Half-Life: Decay, которая представляет собой многопользовательское кооперативное дополнение Half-Life для консоли PlayStation 2. «Идея римейка Decay стала чем-то вроде насмешки», — сказал дизайнер уровней Райан Лам, добавив, что никто не воспринял бы всерьез людей, которые захотели бы переделать эту игру.

Разработчики сказали, что они попытаются сохранить «общую цель и атмосферу» Half-Life: Decay, но при этом переработают некоторые карты и сюжет, там, где это необходимо. Они также отметили, что работали над созданием первой игровой сборки в условиях «полной секретности».

Для справки: релиз Half-Life: Decay состоялся 14 ноября 2001 года на PS2, реализацией проекта занималась компания Gearbox Software (игры серии Borderlands). Игра предлагает геймерам выступить в роли коллег Гордона Фримена — Джины Кросс и Колетт Грин. Отметим, что Half-Life: Decay — единственная на сегодняшний день кооперативная игра франшизы.