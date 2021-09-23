Вашингтон, 23 сентября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Вакцинацию животных, восприимчивых к заражению коронавирусом, начали сотрудники зоопарков на северо-востоке США. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба зоопарков Новой Англии.

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Первыми начали прививать животных сотрудники зоопарков Franklin и Stone. Уточняется, что случаев заражения коронавирусной инфекцией среди животных зарегистрировано не было. Вакцинация проводится в рамках профилактики заболеваемости животных.

Первыми будут привиты животные семейства кошачьих, а также куньи и приматы. Эти животные сильнее других подвержены риску заражения коронавирусом. Для вакцинации ветеринары используют препарат производства ветеринарной фармацевтической компании Zoetis, которая является структурным подразделением Pfizer.

Zoetis будет введён животным с интервалом в месяц. Полная вакцинация всех животных, восприимчивых к заражению коронавирусом, займёт около трёх-четырёх месяцев.

Ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis пожертвовала для защиты животных, обитающих в 70 зоопарках и иных учреждениях по уходу за животными, более 11 тыс. доз вакцины от коронавируса. Препарат разрешён к применению Министерством сельского хозяйства США и ветеринарами штатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале экспериментальной вакцинации животных в зоопарке американского Окленда.