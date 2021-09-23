Момский район, Якутия, 23 сентября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. В Якутии выясняют обстоятельства гибели главы Момского района Ивана Павлова. Факт его смерти подтвердили в администрации муниципалитета, но причину смерти не называют, написало News.Ykt.ru.

Смерть

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«Иван Павлов находился в рабочей командировке в Улахан-Чистайском национальном наслеге. Мы пока сами не знаем, что произошло. За его телом должен вылететь самолёт», — отметили в администрации Момского района.

Как сообщало ИА REGNUM, без главы 21 сентября остался Мирнинский район Якутии. Руководивший муниципалитетом Ришат Юзмухаметов добровольно сложил свои полномочия. В апреле 2021 году в отношении главы Мирнинского района было возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате с использованием служебного положения.