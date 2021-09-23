В Плейстоценовом парке Якутии ждут первого мамонта через 5-7 лет
Посёлок городского типа Черский, Якутия, 23 сентября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. В Якутии готовят место для выращивания первых мамонтов. Клонировать животных собирается компания Colossal Biosciences, первых клонированных животных получит Плейстоценовый парк в Якутии, пишет «Коммерсант».
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Команда Colossal Biosciences планирует клонировать первого шерстистого мамонта к 2025−2027 году. Основой для создания животного станут образцы тканей шерстистых мамонтов, найденные в Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, Плейстоценовый парк, расположенный близ поселка Черский в Якутии, ставит целью восстановление в Арктике пастбищной экосистемы, подобной «мамонтовой степи», которая существовала на большей части Евразии в последний ледниковый период.