Посёлок городского типа Черский, Якутия, 23 сентября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. В Якутии готовят место для выращивания первых мамонтов. Клонировать животных собирается компания Colossal Biosciences, первых клонированных животных получит Плейстоценовый парк в Якутии, пишет «Коммерсант».

Flying Puffin Мамонт

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«Технически мы будем готовы принять мамонта через пять-семь лет. Но даже если первый мамонт родится в это время, я категорически не хочу выпускать в Заполярье новорожденного младенца. Поэтому необходимо вначале сформировать небольшую популяцию, хоть несколько особей, и чтобы они достигли хотя бы подросткового возраста», — отметил руководитель плейстоценового парка Никита Зимов.

Команда Colossal Biosciences планирует клонировать первого шерстистого мамонта к 2025−2027 году. Основой для создания животного станут образцы тканей шерстистых мамонтов, найденные в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Плейстоценовый парк, расположенный близ поселка Черский в Якутии, ставит целью восстановление в Арктике пастбищной экосистемы, подобной «мамонтовой степи», которая существовала на большей части Евразии в последний ледниковый период.