Владивосток, 23 сентября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Коммунальные службы Приморья продолжают подготовку котельных к осенне-зимнему сезону — их 846, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Эдуард91 Котельная

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Первые котельные могут начать отапливать потребителей уже после 26 сентября.

«Ремонт теплотрасс, оборудования котельных, бойлерных и насосных завершается. Полностью подготовку закончим в начале октября. Останется восстановить до холодов нарушенное благоустройство там, где проводились земляные работы. На теплоисточниках сформирован необходимый запас мазута и угля», — рассказали специалисты.

Общая готовность к зиме коммунальной инфраструктуры региона приближается к 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костроме с начала отопительного сезона произошло 16 порывов на сетях, из-за этого пуск тепла приостановлен в 66 жилых домах.