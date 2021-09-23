Владивосток, 23 сентября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко договорился о сотрудничестве по приобретению дорожной и сельскохозяйственной техники для региона с руководством госкорпорации «Ростех», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поливомоечная техника

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«В современных условиях, когда проблеме охраны окружающей среды и защите здоровья людей уделяется все больше внимания, неизменно встает вопрос о переработке и утилизации промышленных и других отходов. Опыт других стран показывает, что оптимальным выбором является применение специальных уплотнителей, совмещающих функции бульдозера и катка», — сказал представитель «Ростеха» Александр Дерновой.

Олег Кожемяко поддержал и добавил, что новая техника позволит эффективнее и быстрее работать в разных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, медучреждения Приморья получили ещё 29 санитарных машин ГАЗ «Соболь».