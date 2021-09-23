Вашингтон, 23 сентября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Применение дополнительных (бустерных) доз вакцин от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech для самых уязвимых слоёв населения одобрило управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба американского регулятора.

Вакцина

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Из документа следует, что регулятором внесены изменения в разрешение на применение в экстренных обстоятельствах вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech через полгода после полной вакцинации. Разрешение касается наиболее уязвимых групп населения. К ним отнесены люди старше 65 лет, лица возрастом от 18 до 64 лет, страдающие от тяжёлых заболеваний, и граждане США, которые постоянно рискуют заразиться коронавирусом по роду своей деятельности.

Ожидается, что в ближайшее время американский регулятор одобрит более широкое применение дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бустерная доза вакцины от COVID-19 производства Johnson & Johnson повышает эффективность препарата против тяжёлых и умеренных форм до 94%.