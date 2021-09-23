Токио, 23 сентября, 2021, 04:05 — ИА Регнум. Япония приветствует заявку Тайваня на участие в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Подход к этому вопросу будет выработан исходя из наших стратегических интересов и мнения жителей Японии», — заявил он.

Напомним, в соглашении о ТТП, подразумевающем особые торговые отношения, участвуют 11 стран. Среди них — Австралия, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Перу, Чили, Япония, Сингапур, Канада и Мексика. Договор начал действовать в декабре 2018 года.