Хабаровск, 23 сентября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС установили возможное место крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Предполагается, что борт упал около горнолыжной базы «Спартак» — на территории природного заповедника Хехцир.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ан-26

Следите за развитием событий в трансляции: «Самолёт Ан-26 пропал в Хабаровском крае — все новости»

"На квадроциклах туда проехать невозможно. Вертолёт пока не может приземлиться из-за сильной облачности — спасатели ждут, когда дымка рассеется», — пишет телеграм-канал Amur Mash.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 22 сентября с радаров пропал самолёт Ан-26.

Поиски самолёта не приостанавливались несмотря на сложные погодные условия и темное время суток.