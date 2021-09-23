Магадан, 23 сентября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. В Магаданской области лососевая путина 2021 года отмечена наибольшим выловом горбуши за последние десять лет. В последний раз объём около 9 тыс. тонн горбуши удавалось выловить колымским рыбакам только в 2011 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

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В общем, вылов всех видов лососей составил около 10,5 тыс. тонн.

«Путина закончена. Продолжаются только специализированный лов гольца и работы по инкубации икры на лососеразводных заводах. Первоначальный прогноз ученых на текущую путину составил около 9 тысяч тонн, из них горбуши более 6540 т, кеты 1900 т, нерки 20 т, кижуча 92 т, гольцов 403,5 т. По ходу путины прогнозные величины были скорректированы, и Магаданская область получила «добавку» по горбуше в 3 тысячи тонн. Подходы этого вида лососей были массовые на всем побережье Охотского моря в границах Магаданской области», — сказали специалисты.

При этом отмечается, что вылов кеты и кижуча, наоборот, стал самым маленьким за последние пять лет. Кеты добыли 1,4 тыс. тонн. Вылов кижуча так же в четыре раза меньше среднемноголетней величины.

В итоге всеми видами промысла выловлено: горбуши 8677,8 т, кеты 1403,3 т, нерки 9,7 т, кижуча 55,9 т, гольца 281,7 т.

В июне путину начало коренное население области. Представителям КМНС было выделено 243,6 тонн лососей.

По поручению губернатора Колымы Сергея Носова, формируется резерв для обеспечения торговли рыбой по социальным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заинтересована в увеличении добавленной стоимости в рыбной отрасли на своей территории, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков:

«Ситуация 1990-х, когда рыбная отрасль была рентной, хищнической, когда морские биоресурсы вылавливались и продавались через офшоры, за последние годы сломлена, — констатировал он. — Благодаря механизму «квоты в обмен на инвестиции» уже построено более десятка рыбоперерабатывающих заводов, строится большое количество рыболовных судов. Крабовые аукционы в Дальневосточном и Северном бассейне принесли в казну 143 миллиарда рублей — больше, чем налоговые доходы всей отрасли за 30 лет».