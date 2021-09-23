США выделили на помощь беженцам народности рохинджа ещё $180 млн
Вашингтон, 23 сентября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. США выделили в качестве гуманитарной помощи беженцам народности рохинджа в Мьянме, Бангладеш и других странах региона ещё около $180 млн. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Компактно проживающая в штате Ракхайн (Мьянма) этническая группа Рохинджа исповедует ислам и неоднократно оказывается в конфликте с местными буддистами. После того как в 2017 году произошли столкновения боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» с силами безопасности, в Бангладеш бежали сотни тысяч рохинджа.
Власти Мьянмы считают представителей этой народности «нелегальными мигрантами» из Бангладеш и препятствуют их возвращению в страну, на чём настаивает Бангладеш.
Как сообщало ИА REGNUM, американскими властями дополнительно выделяется $155 млн в качестве гуманитарной помощи беженцам народности рохинджа в Мьянме и Бангладеш.