Новосибирск, 23 сентября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. В арбитраж Новосибирской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Черепановский кирпичный завод». Претензии пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

(сс) annca Кирпичи

Истцом выступает ОАО «Черепановский завод строительных материалов». Заявление подано 22 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 339 902 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец учреждена в декабре 2019 года. Судя по выписке из реестра, данные собственников скрыты, так как по владельцу 20% доли имеется отметка о недостоверности сведений, а оставшаяся часть числится как собственная доля компании. В отношении указанного в документах директора также есть отметка о недостоверности. Таким образом, данных в реестре о владельце и директоре нет, а те, что есть, недостоверны.

Напомним, в конце августа 2021 года банкротный иск получило и АО «Фирма «Кирпичный завод» из новосибирского Маслянино. К предприятию, работавшему с 1991 года, предъявили более 3,2 млн рублей долга. Обоснованность дела рассмотрят 5 октября 2021 года. Арбитражным управляющим предложен Эрик Папаян из некоммерческого партнёрства арбитражных управляющих «Орион».

Помимо этого, иск о несостоятельности в конце августа получило и ООО «Эрсаконский кирпичный завод», работающее с 1999 года в Карачаево-Черкесии. В этом деле инициатором выступает налоговый орган.