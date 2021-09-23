Дамаск, , 03:27 — REGNUM Немедленного вывода войск с территорий северных провинций Сирии потребовали от Турции власти республики. Такое заявление сделал глава МИД Сирии Фейсал Микдад в беседе с РИА Новости.

Территории на севере Сирии оккупированные Турцией (выделено красным) abcdef

Как пояснил Фейсал Микдад, турецкая оккупация северных земель Сирии является главной причиной эскалации напряжённости в провинции Идлиб. Кроме того, глава МИД Сирии уточнил, что на руку эскалации напряжённости играет поддержка Анкарой террористических группировок на сирийской земле.

По мнению главы МИД Сирии, Турция должна немедленно вывести войска с северных земель республики, а международное сообщество обязано поддержать усилия Дамаска по освобождению оккупированных территорий страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что властям Сирии удалось вернуть под свой контроль провинцию Дераа.

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