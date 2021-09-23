Веллингтон, 23 сентября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 в Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в районе архипелага Кермадек. Его точные координаты составили 29,8656 градуса южной широты и 177,384 градуса западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Забайкалье. Его эпицентр находился в 39 километрах от Кодарского тоннеля БАМ. Жители окрестных населенных пунктов ощутили подземные толчки интенсивностью 3−4 балла.