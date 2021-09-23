Белград, , 04:22 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 сентября в сообщении для венгерских СМИ заявил, что введение Косово зеркального режима в отношениях с Сербией является попыткой выбить признание со стороны Сербии. Напомним, теперь въехать в Косово с сербскими номерами невозможно — требуется установка временных косовских номеров стоимостью пять евро.

Вучич: Зима близко ©Иван Шилов

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что Сербия не признает Косово, а переговоры в Брюсселе продолжатся только после того, как Приштина откажется от решения о запрете сербских номеров.

Мы им сказали, нет проблем, выведите РОСУ (косовский спецназ — ИА REGNUM) и поговорим. Что сделала Сербия? Направила армию или полицию? Нет. Сербия на этот раз не сделала ничего. Всем мешает сильная Сербия. Они хотят, чтобы Сербия их признала. Я не смирюсь с тем, чего они хотят. Я повторяю, верните все как было до 20 сентября, и может быть мы поговорим. Кричите НАТО, звоните кому угодно, но вы не получите одобрения Сербии. Александр Вучич

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