Белград, 23 сентября 2021, 04:22 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 сентября в сообщении для венгерских СМИ заявил, что введение Косово зеркального режима в отношениях с Сербией является попыткой выбить признание со стороны Сербии. Напомним, теперь въехать в Косово с сербскими номерами невозможно — требуется установка временных косовских номеров стоимостью пять евро.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что Сербия не признает Косово, а переговоры в Брюсселе продолжатся только после того, как Приштина откажется от решения о запрете сербских номеров.
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