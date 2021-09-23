Тирана, 23 сентября, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Специальный апелляционный суд по борьбе с организованной преступностью и коррупцией 22 сентября принял окончательное решение о приговоре бывшего генерального прокурора Албании Адриатика Лалы к двум годам тюремного заключения.

Scott Robinson Правосудие

Как сообщает албанское новостное агентство Ora News, основанием для осуждения Лалы стало сокрытие незадекларированного имущества. Часть имущества прокурора была конфискована — четыре земельных участка общей площадью 22 тысячи квадратных метров, а также квартира в городе Дуррес.

Сам Лала не присутствовал на судебном заседании под предлогом болезни и госпитализации.

Расследование в отношении Лалы было инициировано в 2018 году. Отмечают, что Лала вступал в столкновение с американским посольством, когда бывший посол Дональд Лю требовал ареста бывшего президента Албании Сали Бериши и нынешнего президента Илира Меты по обвинению в коррупции. В настоящее время Сали Бериша объявлен нежелательным лицом в США, а его самого исключили из Демократической партии в Албании. При этом политик сохранил часть влияния на родине.

Адриатик Лала занимал пост генерального прокурора Албании с 2012 по 2017 году, до этого юрист четыре года работал в верховной инспекции по контролю и декларации собственности и занимался проверкой политиков на наличие незадекларированного имущества. США объявили Лалу и его семью персоной нон-грата.