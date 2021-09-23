Тирана, , 04:16 — REGNUM Посол США в Албании Юри Ким 22 сентября заявил, что в Вашингтоне сейчас координируются будущие шаги по развитию отношений между США и Албанией.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На своем аккаунте в социальной сети Twitter дипломат, которую за активное участие во внутриполитической жизни Албании впору уже называть политиком (и даже представителем ведущей партии) заявила, что США поддерживают демократическую Албанию, а потому серьезно подходят к борьбе с коррупцией в этой стране.

Далее Ким заявила, что США были друзьями Албании с момента создания Республики Албания, то есть 30 лет, и будут поддерживать ее и еще 30 лет. 22 сентября был осужден на два года тюремного заключения бывший генеральный прокурор Албании Адриатик Лала, при этом в Албании отмечают, что юрист занимал антиамериканскую позицию.

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