Нью-Йорк, США, , 03:08 — REGNUM Встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Грасс провёл руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча состоялась на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН и не была запланирована. Главы МИД обеих стран отметили, что рады возможности провести беседу. Основная часть встречи прошла в закрытом режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

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