Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Встречу с новой главой МИД Великобритании Элизабет Грасс провёл руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Встреча состоялась на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН и не была запланирована. Главы МИД обеих стран отметили, что рады возможности провести беседу. Основная часть встречи прошла в закрытом режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.