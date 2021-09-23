Барнаул, 23 сентября, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Арбитраж Алтайского края в рамках дела о банкротстве «Тальменка-банка» продлил срок конкурсного производства до 28 февраля 2022 года. К дате рассмотрения ходатайства управляющего в реестре банка фигурировали претензии 171 кредитора на общую сумму более 1,403 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Wallspaper.ru Банк

Помимо того, были установлены требования 68 кредиторов, заявленные после закрытия реестра. Сумма претензий по ним составляет 1,063 млрд рублей.

В отчёте управляющего отмечается, что на август 2021 года активы должника составляют 2,268 млрд рублей, из которых 2,249 млрд рублей — это кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам. Среди имущества, находящегося на балансе, у банка есть два автомобиля и земельный участок общей площадью 1,5 тыс. кв. м в Белокурихе (Алтайский край).

Напомним, без лицензии банк остался в январе 2017 года, когда был на 425-м месте в РФ по размеру активов. В число крупных акционеров кредитной организации входил бывший глава правления Олег Семкичев (19,5%). Он, как и ряд его коллег, проходят фигурантами иска о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

Печальную славу банк из Алтайского края получил в связи с жалобами жителей Крыма, которые неожиданно для самих себя оказались заёмщиками. При этом никаких кредитов в этом банке они не оформляли. В деле уже как минимум 700 пострадавших.