Красноярск, 23 сентября, 2021, 03:07 — ИА Регнум. В четверг, 23 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Заморозки

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В 07:00 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 23 на 24 сентября ожидается −1… +1 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-западного, западного ветра 2−7 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В пятницу, 24 сентября, в Красноярске до +4… +6 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +0… +1 °C, без осадков.

В субботу, 25 сентября, в Красноярске ожидается до +6… +7 °C днём и до +1… +2 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.