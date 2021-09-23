Петропавловск-Камчатский, 23 сентября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском при пожаре ночью 23 сентября в жилом доме погибли пять человек. По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Цитата из х/ф «Завещание профессора Доуэля». Реж. Леонид Менакер. 1984. СССР Пожар

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Жилой дом по улице Осипенко загорелся ночью 23 сентября. При пожаре погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и женщина, личность которой пока не установлена.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, с участием опытных следователей-криминалистов», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели семейной пары при пожаре в Самойловском районе Саратовской области ведется доследственная проверка. Возгорание дома произошло 22 сентября около 01:30 (местное время).