Иерусалим, 23 сентября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Крушение на территории Сирии потерпел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армии обороны Израиля, 22 сентября сообщили в пресс-службе израильского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Беспилотник выполнял плановый полет. Причиной его падения стала техническая неисправность. Израильская армия начала расследование обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку военно-воздушных сил Израиля. По целям на сирийской территории израильские истребители выпустили 24 ракеты. Сирийским военным удалось уничтожить 21 снаряд.