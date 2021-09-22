Черноголовка, Московская область, 23 сентября, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Пожар произошел в здании ангара в округе Черноголовка в Московской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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Сообщается, что возгорание произошло в районе 23:20 в здании № 4 по 1-му проезду. Общая площадь возгорания оценивается в три тысячи квадратных метров. В ведомстве уточнили, что существует вероятность перехода огня на ближайшее трехэтажное здание. В ликвидации пожара принимают участие 90 человек личного состава и 32 единицы спецтехники. Сведений о возможных пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября пожар произошел в ангаре в Петропавловске-Камчатском. Огнем было охвачено 770 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.