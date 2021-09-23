Бразилиа, , 02:49 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару ушёл на самоизоляцию до контрольного анализа на COVID-19 в конце недели. Об этом 22 сентября в ходе пресс-конференции сообщил представитель управления общественных связей администрации президента Андрэ Коста.

Жаир Болсонару Gov.br

По словам чиновника, всем членам правительственной делегации, сопровождавшим президента в поездке в Нью-Йорк, было рекомендовано пройти карантин после того, как министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога заразился коронавирусом SARS-CoV-2.

Андрэ Коста «Президент находится во дворце Алворада и будет придерживаться этих рекомендаций».

В соответствии с национальными санитарными правилами, контрольный анализ на COVID-19 будет проводиться на пятый день с момента последнего контакта с инфицированным. Болсонару сдаст контрольный тест вечером 25 сентября или утром 26 сентября. В случае отрицательного результата он сможет прекратить самоизоляцию, но останется под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава бразильского минздрава Марселу Кейрога заразился коронавирусом нового типа, когда сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару во время поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

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