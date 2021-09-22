Кабул, 23 сентября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы и серии взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана 22 сентября, передает телеканал TOLO news.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В разных местах в городе произошли четыре взрыва, которые унесли жизни двоих человек и привели к ранению еще двоих. Пострадавших госпитализировали. Кроме того, в одном из районов города неизвестные лица открыли стрельбу, из-за чего погибли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. При инциденте пострадали два человека. 19 сентября один человек погиб и двое получили ранения в результате взрыва автомобиля в афганской провинции Нангархар.

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