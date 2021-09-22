Альметьевск, Татарстан, 23 сентября, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии признал обоснованными претензии к МУП «Управление ресурсами Альметьевского муниципального района», открыв в отношении него первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 12 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Временным управляющим утвердили Андрея Колина — участника ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние» из Санкт-Петербурга.

Помимо этого, в третью очередь реестра кредиторов были включены претензии истца Сергея Плугина в размере 54 147 021 рубля 83 копеек.

Напомним, иск к активу исполкома Альметьевского района начали рассматривать в июле 2021 года. Предприниматель из Ленобласти заявил о долге свыше 54 млн рублей. Позднее к нему присоединилось торгово-производственное предприятие «Марал и К» с претензиями на более чем 4 млн рублей.