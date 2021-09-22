Вашингтон, 23 сентября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Технический директор компании Facebook Майк Шрепфер уйдёт с занимаемой должности в 2022 году. Об этом 23 сентября сообщает Bloomberg, со ссылкой на внутренний документ компании за авторством главы Facebook Марка Цукерберга.

mkhmarketing Эмблема Facebook

Увольнение Шрепфера станет одной из самых значительных отставок в компании за последние несколько лет. По предварительной информации, пост Шрепфера займёт занимающий сегодня пост вице-президента по дополненной и виртуальной реальности Facebook Эндрю Босворт.

Шрепфер стал сотрудником компании в 2008 году, а в 2013 году занял пост технического директора Facebook. Он был причастен к созданию технологий искусственного интеллекта и осуществлял надзор за организацией их работы.

Отмечается, что в последнее время на компанию Facebook оказывается давление в связи с использованием систем искусственного интеллекта для контроля за распространением информации, удаления оскорбительного и запрещённого контента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook из-за постоянной блокировки своей фамилии.