В Facebook сообщили о предстоящем увольнении технического директора
Вашингтон, 23 сентября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Технический директор компании Facebook Майк Шрепфер уйдёт с занимаемой должности в 2022 году. Об этом 23 сентября сообщает Bloomberg, со ссылкой на внутренний документ компании за авторством главы Facebook Марка Цукерберга.
Увольнение Шрепфера станет одной из самых значительных отставок в компании за последние несколько лет. По предварительной информации, пост Шрепфера займёт занимающий сегодня пост вице-президента по дополненной и виртуальной реальности Facebook Эндрю Босворт.
Шрепфер стал сотрудником компании в 2008 году, а в 2013 году занял пост технического директора Facebook. Он был причастен к созданию технологий искусственного интеллекта и осуществлял надзор за организацией их работы.
Отмечается, что в последнее время на компанию Facebook оказывается давление в связи с использованием систем искусственного интеллекта для контроля за распространением информации, удаления оскорбительного и запрещённого контента.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook из-за постоянной блокировки своей фамилии.