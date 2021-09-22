Чита, 23 сентября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в Забайкальском крае 22 сентября, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

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Эпицентр землетрясения находился в 39 км от Кодарского тоннеля Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Отмечается, что в поселке Новая Чара (Каларский район) ощущались толчки силой 4 балла, а в городе Бодайбо — 3 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в районе Курильских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0.