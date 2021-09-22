Новороссийск, Краснодарский край, 23 сентября, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ), завершившая выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, взяла курс к месту постоянного базирования, городу-герою Новороссийску. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка»

пресс-служба ЮВО «В настоящее время субмарина осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор».

Отмечается, что прохождение проливных зон осуществляется подводными лодками, а также надводными кораблями и судами обеспечения Черноморского флота «в строгом соответствии с международным морским правом».

Напомним, что многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол» является третьим кораблём проекта 636.3 «Варшавянка», построенным для Черноморского флота в 2015 году. Основным вооружениям лодки является ракетный комплекс «Калибр».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в восточной части Средиземного моря прошли учения ВМФ России. В них были задействованы ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону».