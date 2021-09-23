Нью-Йорк, США, 23 сентября 2021, 01:44 — REGNUM Посетить Москву с официальным визитом предложил главе МИД Египта Самеху Шукри министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Египетский чиновник отметил, что рад встретиться со своим российским коллегой.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о планах встретиться Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН.
Читайте ранее в этом сюжете: Лавров ответил на идею о членстве России в НАТО