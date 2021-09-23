История вопроса

Новости о взаимоотношениях России с другими странами. Политическое, экономическое, культурное взаимодействие, участие России в международных объединениях, активность российских дипломатов в ООН.

Согласно Концепции внешней политики России целью внешнеполитической деятельности является «обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира».

Среди задач России за рубежом — борьба с терроризмом, продвижение российских товаров и услуг на внешние рынки, восстановление ранее утраченных позиций в мире.

Россия пытается противостоять попыткам США реализовать политику международной изоляции, адаптируясь под нарастающее давление со стороны ряда стран Запада.

При этом Россия не признает «экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия…».

