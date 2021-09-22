Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Посетить Москву с официальным визитом предложил главе МИД Египта Самеху Шукри министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

МИД России Сергей Лавров и Самех Шукри

Египетский чиновник отметил, что рад встретиться со своим российским коллегой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о планах встретиться Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН.