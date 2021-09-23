Вена, , 01:39 — REGNUM Главы международных корпораций, связанных с ядерной энергетикой, создали Венскую группу в рамках Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Она будет заниматься повышением роли ядерных технологий при решении глобальных проблем, сообщает пресс-служба организации.

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Сообщается, что основной задачей группы будет «поиск лучшего решения текущих глобальных проблем за счет эффективного и устойчивого использования ядерных технологий и содействие инновациям в этой сфере». При этом Венская группа будет проводить регулярные собрания, где будет обсуждать проблемы климатических изменений и ситуацию в атомной энергетике.

Отметим, что с российской стороны в рабочую группу вошли представители госкорпорации «Росатом». Помимо российской компании в состав Венской группы привлечены 12 крупных корпораций со всего мира, включая Францию и Китай.