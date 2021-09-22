Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Предложение проводить заседания ООН рядом с горячими точками выдвинул президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Прямая трансляция велась 23 сентября в Facebook украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Зеленский предложил для «оживления» ООН сделать организацию мобильной и быстрой. По мнению президента Украины, возможно, настало время встречаться там, где можно услышать и увидеть существующие проблемы.

В качестве такого места для встреч ООН Зеленский предложил обратить внимание на любую из «тысячи горячих точек», существующих на данный момент в мире и провести заседание ООН рядом с одной из них.

Владимир Зеленский «Чтобы оживить ООН, нужна, по моему мнению, правда. Тогда бы все, кто имеет влияние, искренне поддержали бы миролюбивые усилия мирового сообщества, и сегодня на афганской земле не взрывались бы снаряды и автоматные очереди не терроризировали бы население».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский предложил «оживить» ООН и в первую очередь её устав.