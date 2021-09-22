Луисвилл, США, 23 сентября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. По меньшей мере один несовершеннолетний погиб в результате стрельбы на автобусной остановке в американском городе Луисвилл (штат Кентукки), 22 сентября передал телеканал WDRB со ссылкой на управление городской полиции.

U.S. Department of Defense Стрельба

Инцидент произошел в момент, когда на остановке находились несколько школьников. Стрельба велась из автомобиля, который проезжал поблизости.

Еще двое подростков пострадали. Один из них был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Полиция проводит розыск преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября произошла стрельба в одной из школ американского города Ньюпорт-Ньюс (штат Виргиния). В ходе инцидента два человека получили ранения.