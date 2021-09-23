Нью-Йорк, США, , 01:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реанимировать ООН и обновить её устав в связи с «провалом экзамена на COVID-19». Об этом он сказал 22 сентября, в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Владимир Зеленский «Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по собственному желанию. Вы не найдёте там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство».

По словам президента, необходимость реанимации организации вызвана необходимостью преодолеть дискриминацию.

Зеленский в ходе выступления также отметил, что в «мире тысячи горячих точек» и предложил проводить заседания ООН неподалёку от них.

«Может, нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы», — подчеркнул президент, заявив, что Украина готова участвовать в таких встречах рядом с любой из горячих точек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

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