Лондон, 23 сентября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Легендарный британский пианист и поп-певец Элтон Джон выпустил коллаборативный трек с американским исполнителем Чарли Путом (англ. Charlie Puth) под названием «After All».

Eva Rinaldi Элтон Джон

Эмоционально трогательная композиция появится на грядущем альбоме Элтона Джона «The Lockdown Sessions», выход которого назначен на 22 октября. «Мы записывали этот трек в домашней студии Чарли», — говорит Элтон. «У него много синтезаторов, клавишных и остальных музыкальных инструментов. Я наигрывал на электрическом пианино и смог сам написать песню, потом пришел Чарли и быстро написал текст. Это было невероятно быстро. Я почувствовал, что в студии между нами была химия». Элтон также сказал, что очень сдружился с молодым поп-певцом: «Он стал моим другом и другом семьи. Наши дети любят его, а он любит их».

Запись грядущего альбома Элтона Джона проходила на протяжении последних 18 лет. Элтон углубился в запись нового материала после того, как по причинам распространения пандемии ему пришлось остановить тур «Farewell Yellow Brick Road». За это время он успел поработать с Майли Сайрус, Дуа Липой, Lil Nas X и многими другими. Как сказал сам артист, во время записи он успел сблизиться со всеми. Пластинка станет его 32-й в карьере.