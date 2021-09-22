Найроби, 23 сентября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Обеспечить всем странам равный доступ к вакцинам от коронавируса призвал президент Кении Ухуру Кениата, выступая 22 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кения

Кениата заявил, что человечеству следует со всей серьёзностью отнестись к предупреждению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша об угрожающей планете опасности. Глава Кении в качестве мер по противодействию проблемам, стоящим перед человечеством, выдвинул несколько предложений.

Кениата призвал обеспечить всем странам равный доступ к вакцинам от коронавируса, а также наладить финансовую поддержку развивающимся странам в борьбе с последствиями глобального изменения климата. Как пояснил глава Кении, Африке есть что предложить миру. В частности, Кениата упомянул демографические преимущества относительно молодого населения континента и широкие возможности для иностранных инвестиций.

Напомним, в ходе своего выступления на сессии ГА ООН Гуттереш заявил, что человечеству угрожает опасность, какой не было за всю историю. В качестве основных угроз генсек ООН назвал пандемию коронавируса, климатический кризис, ситуацию в Афганистане, Йемене и Эфиопии, а также дезинформацию, которая разобщает людей и разделяет их на враждующие лагеря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 76-й сессии ГА ООН.