Джуба, , 00:58 — REGNUM Переходное правительство Южного Судана осудило попытку государственного переворота в соседнем Судане, сообщает пресс-служба южносуданского МИД.

Южный Судан Steve Evans

«Правительство и народ Республики Южный Судан решительно осуждает попытку государственного переворота и требует от суданского правительства привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что любое внешнее вмешательство в дела Судана недопустимо. По мнению южносуданского МИД, вмешательство лишь может подорвать процесс мирной передачи власти в соседней республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Судане прошла серия арестов военнослужащих, планировавших устроить военный переворот в стране. 22 сентября все участники заговора были задержаны. В скором времени они предстанут перед судом.