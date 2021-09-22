Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 сентября уверенным ростом на фоне решений ФРС, направленных на поддержку экономики. Больше других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 338,48 пункта (1,00%), до уровня 34 258,32 пункта. S&P 500 подорожал на 41,45 пункта (0,95%), поднявшись до уровня 4395,64 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 150,45 пункта (1,02%), до уровня 14 896,85 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,42 (2,01%), до уровня $71,98 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 сентября разнонаправленно.

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