Нью-Йорк, США, , 03:21 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября встретились за закрытыми дверями на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Реджеп Тайип Эрдоган и Эди Рама Tccb.gov.tr

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, официально о встрече не сообщалось.

Отношения Албании и Турции стали особенно крепкими после падения социалистического лагеря: бывший завоеватель теперь превратился в одного из главнейших спонсоров. Турция строит в Тиране крупнейшую на Балканах мечеть, помогает стране восстанавливаться после землетрясений 2019 года, а лидеры двух стран регулярно проводят очные встречи.

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