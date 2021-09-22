Вашингтон, 23 сентября, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Чрезвычайно безответственным решением является создание военного альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией, заявил посол Китая в Вашингтоне Цинь Ган 22 сентября в ходе видеоконференции.

Craig Nagy Флаг КНР

Организаторами мероприятия выступили фонд бывшего американского президента Джорджа Буша — старшего и центр экс-главы Белого дома Джимми Картера. По мнению китайского дипломата, создание AUKUS только ускорит гонку вооружений, поскольку договор касается партнерства по ядерным подводным лодкам.

Ган отметил, что соглашение ставит под удар мир и стабильность в регионе, пренебрегая достигнутыми на международном уровне шагами по нераспространению ядерного оружия. Посол подчеркнул, что вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе должны решаться всеми представляющими регион странами. Он добавил, что в Пекине будут пристально следить за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соглашение об AUKUS морально унизило Францию и шокировало союзников США по НАТО.

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