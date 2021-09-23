Скопье, 23 сентября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Северная Македония была названа самой безопасной страной Балкан в исследовании института мира и экономики, опубликованном 22 сентября.

Summer Woods Голубь мира

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в этом году страна поднялась во всеобщем рейтинге на 11 позиций, разместившись на 40 месте. На последнем месте оказался Афганистан.

Сербия заняла 44 место, Албания 48-е, Черногория — 51-е, Босния и Герцеговина — 72-е, Косово — 80-е. В институте отметили, что Западные Балканы стали более мирным, безопасным и стабильным регионом.