Скопье, , 03:19 — REGNUM Македонцы с трудом справляются с изменениями в демографии, которые изменили демократию, заявил бывший премьер-министр Македонии Люпчо Георгивски 22 в эфире телеканала TV21.

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«Македонцам трудно справиться с демографическими переменами, потому что там, где меняется демография, меняется и демократия. то есть меняются демократические правила, работавшие до сих пор», — заявил политик.

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По словам Георгиевски, на местных выборах 1996 года в таких городах как Керчова или Струга крупные македонские партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) и СДСМ (ныне партия власти) соперничали друг с другом, а албанские голоса присоединялись к одной из сторон, помогая кому-то выиграть. Теперь же ситуация изменилась на противоположную — более сильные кандидаты выдвигаются албанцами, а ВМРО и СДСМ помогают друг другу в гонке за пост мэра.

Напомним, в настоящее время в Северной Македонии проходит перепись населения, в ходе которой граждане указывают свою национальность.

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