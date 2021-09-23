Нью-Йорк, США, , 01:22 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 22 сентября пригласила сенегальского коллегу Маки Салла посетить республику.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, приглашение было сделано лично Османи в ходе встречи с Саллом на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Политик поблагодарила главу Сенегала за вовлеченность в укрепление международной правосубъектности Косово.

Отметим, в 2022 году Сенегал возглавит Африканский союз — крупнейшую организацию африканских государств. С 2011 года наблюдателем при Африканском союзе является Сербия, с 2016 — Украина.

Отметим, в ходе визита в США глава Косово активно лоббирует поддержку признания независимости республики от Сербии новыми государствами.

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