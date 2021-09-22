Луанда, 23 сентября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Вертолет военно-воздушных сил Анголы потерпел крушение в городе Бенгела, сообщает пресс-служба ангольских ВВС.

PRT Meymaneh Вертолет

По ее данным, вертолет типа Alouette 3 следовал из Лобито в Лубанго, однако во время полета потерпел крушение. В результате авиапросшествия погибли два человека, включая командира воздушного судна, еще двое получили тяжелые травмы. Причины крушения вертолета не называются. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября на севере Индии разбился военный вертолет. На его борту находились два человека, во время крушения они получили травмы. По предварительной версии, авария произошла из-за плохой видимости.