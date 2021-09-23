Вашингтон, , 00:26 — REGNUM В общей сложности $336 млн для помощи народу Венесуэлы выделят американские власти, 22 сентября говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса на сайте ведомства.

Флаг Венесуэлы Jonathan Alvarez C

Так, $247 млн из этой суммы будут направлены на предоставление гуманитарной помощи, а оставшиеся $89 млн — «на экономическую поддержку и развитие программ по удовлетворению нужд уязвимых венесуэльцев». В ведомстве подчеркнули, что финансирование касается не только жителей Венесуэлы, но и венесуэльских беженцев и принимающих их сообществ.

В документе также отмечается, что помощь должна затронуть более 7 млн человек внутри страны и почти 5,7 млн венесуэльцев в 17 других государствах и сообществах региона. Прайс добавил, что с 2017 года общий объем помощи США народу Венесуэлы составил свыше $1,9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября власти Венесуэлы подписали соглашение о сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой (ВПП), которая является подразделением ООН. Подпись под документом поставили венесуэльский лидер Николас Мадуро и исполнительный директор агентства Дэвид Бисли.

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