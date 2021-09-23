Приштина, , 00:36 — REGNUM Сербская жандармерия установила посты наблюдения на границе 22 сентября — на третий день после установления правительством Косово запрета на использование сербских номеров на территории республики в рамках политики взаимности в отношениях с Сербией.

Сербская жандармерия Srđan Popović

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, произошедшее вызвало беспокойство у косовских спецназовцев.

Напомним, сербы уже три дня блокируют КПП в Яринье и Берняке в ответ на запрет на использование сербских номеров, однако ситуация остается спокойной. США и ЕС призвали стороны к снижению напряженности и отказу от односторонних шагов.

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